Safran: termine en hausse, DB confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Le titre termine en hausse de près de 1,4% après l'analyse positive de Deutsche Bank.



L'analyste réaffirme sa recommandation 'conserver' sur Safran avec un objectif de cours ajusté de 210 à 211 euros, dans l'attente des résultats du motoriste et équipementier aéronautique au titre du premier semestre, attendus le 31 juillet.



Le broker prévoit pour cette période un chiffre d'affaires en croissance de 17%, un EBIT en hausse de 36% et un FCF de 1,45 milliard d'euros, tandis que les prévisions pour l'exercice 2024 devraient selon lui au moins être reconfirmées.



Il prévient toutefois que les prévisions actuelles de livraisons de Leap en hausse 10 à 15% pourraient être révisées à la baisse, alors que la croissance de l'après-marché, actuellement guidée à 'environ 20%', pourrait être poussée à la hausse.





Valeurs associées SAFRAN 204,80 EUR Euronext Paris +1,39%