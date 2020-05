Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : tente un rebond vers 80E Cercle Finance • 25/05/2020 à 10:51









(CercleFinance.com) - Safran tente un rebond vers 80E (résistance des 18 et 19/05), l'objectif suivant étant 82E (résistance des 20 avril et 8 mai). Le titre demeure plus globalement inscrit au sein d'un biseau 92/63E qui se resserre avec des bornes gravitant à 74,5 et 82E.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +4.47%