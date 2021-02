Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : tente de refranchir les 113E. Cercle Finance • 19/02/2021 à 17:13









(CercleFinance.com) - Safran grimpe de +5% vers 112,75E et tente de refranchir les 113E, le zénith du 4 février et surtout la résistance oblique issue du sommet des 125E du 26/11 au 4/12/2020) : le prochain objectif pourrait se situer vers 117E (résistance intermédiaire) puis 120,5E, l'ex-zénith du 29/12/2020.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +3.99%