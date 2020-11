Safran : TCI Master Fund passe sous les 5% du capital

(CercleFinance.com) - The Children's Investment Master Fund a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en baisse, le 12 novembre, le seuil de 5% du capital de Safran et détenir individuellement 4,97% du capital et 6,52% des droits de vote du groupe de hautes technologies.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Safran sur le marché. À cette occasion, TCI Fund Management Limited, agissant pour le compte de clients et de fonds, n'a franchi aucun seuil et détient, au 12 novembre, 5,24% du capital et 6,72% des droits de vote.