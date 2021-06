Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : succès du placement des OCEANE 2028 Cercle Finance • 09/06/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Safran indique avoir réalisé avec succès le placement d'OCEANE à échéance du 1er avril 2028 pour un montant nominal de 730 millions d'euros auprès d'investisseurs qualifiés. Le règlement-livraison des obligations est prévu le 14 juin. Les obligations ne porteront pas d'intérêt et seront émises à un prix d'émission de 103,5% de leur valeur nominale, correspondant à un rendement annuel brut de -0,50%. La valeur nominale unitaire a été fixée à 180,89 euros. Le produit net de l'émission des obligations sera affecté au refinancement des OCEANE en circulation venant à échéance le 21 juin 2023 (rachetées concomitamment), et le solde, le cas échéant, sera utilisé pour financer les besoins généraux de la société.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +0.18%