Safran: succès d'un vol A400M et moteurs TP400 avec des SAF information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 17:45

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le succès du premier vol d'essai de l'A400M et ses moteurs TP400 avec des SAF.



Un Airbus A400M a réalisé un vol d'essai en Juillet avec un de ses moteurs TP400 alimenté par 29% de SAF. Les opérateurs de l'A400M ont récemment manifesté leur intérêt pour utiliser 50% de SAF certifiés. Cet essai est une première étape de la feuille de route visant à certifier l'utilisation opérationnelle de l'A400M avec 100% de SAF dans ses moteurs.



' Ce jalon, premier pas vers une certification du moteur avec 100% de SAF, est le signe que nos programmes militaires sont également entrés dans la course pour l'aviation décarbonée ' indique le groupe.



' Pour ce premier vol, nous utilisons un SAF de type HEFA, composé de résidus d'huiles et de graisses. Il est également exempt de composés aromatiques et de soufre, ce qui le rend très efficace et bon pour les moteurs, explique Ana Belén Blanco, responsable technique de l'intégration des SAF sur l'A400M. De plus, ce carburant ' drop-in ' peut être mélangé avec du carburant standard, et n'exige aucune modification du moteur. '



' Pendant le vol, nous avons effectué une comparaison étroite entre le moteur numéro 2, alimenté en SAF, et les 3 autres moteurs utilisant du carburant Jet A1 standard. Les résultats obtenus confirment que l'utilisation de ce mélange de SAF n'affecte pas les performances du moteur ' a déclaré César González, ingénieur d'essais en vol chez Airbus Defence and Space.