Safran: signe un contrat en Nouvelle-Zélande

(CercleFinance.com) - Safran Helicopter Engines a signé un contrat avec la Force de Défense de Nouvelle-Zélande pour la maintenance des moteurs des NH90 de la Force aérienne royale néo-zélandaise.



Ce contrat porte sur des services de maintenance, réparation et révision (MRO) pour un total de 21 moteurs RTM322.



' Ce contrat démontre la pertinence du modèle de maintenance à l'heure de vol pour les utilisateurs d'hélicoptères NH90 équipés de moteurs RTM322. Aujourd'hui, 90 % des heures de vol des RTM322 sont couvertes par un contrat de type GSP (Global Support Package) ou SBH ®' indique le groupe.





