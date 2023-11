Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: signe un contrat de services avec Saudia information fournie par Cercle Finance • 14/11/2023 à 15:50









(CercleFinance.com) - Saudia, l'opérateur aérien national d'Arabie Saoudite, a signé un contrat de services avec Safran Nacelles lors du salon aéronautique de Dubai 2023. Ce contrat couvre le support des nacelles des 35 avions Airbus A320neo, équipés des turboréacteurs LEAP-1A de CFM International.



Saudia aura accès à tout moment au stock de composants de nacelles de Safran afin de s'assurer de leur disponibilité immédiate en cas de besoin. En outre, Saudia bénéficiera des solutions de maintenance, de réparation et de révision (MRO) garanties par l'équipementier de première monte (OEM) à la station de réparation AMES à Dubai, aux Émirats Arabes Unis.



Vincent Caro, Président de Safran Nacelles, a déclaré : ' Safran Nacelles s'engage à soutenir la flotte en croissance constante d'A320neo de la compagnie, avec des nacelles performantes et des solutions de services sur mesure. '



Le capitaine Ibrahim Koshy, Président de Saudia, a déclaré : ' Cette collaboration est essentielle pour améliorer l'efficacité opérationnelle et nous permettre de nous adapter rapidement à l'évolution des besoins de notre flotte.'





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +1.32%