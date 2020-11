Safran : signe un contrat avec Air Arabia à Dubaï

(CercleFinance.com) - Air Arabia et CFM International ont signé un accord global de services ' Time and Materials ' de neuf ans pour assurer le support de six avions A321neo équipés de moteurs LEAP-1A.

Air Arabia (PJSC) est le premier et le plus grand transporteur à bas coût au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Air Arabia exploite actuellement une flotte d'avions Airbus A320 et A321, desservant des destinations à partir de cinq hubs aux Émirats Arabes Unis, au Maroc et en Égypte.

Air Arabia est le premier opérateur d'A321neo à motorisation LEAP au Moyen-Orient.