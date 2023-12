Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: signature d'un accord-cadre avec l'Etat marocain information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 11:50









(CercleFinance.com) - Safran annonce la signature d'un accord-cadre avec l'Etat marocain portant sur un engagement mutuel pour le soutien et le développement de l'écosystème industriel aéronautique au Maroc.



Cet accord s'articule autour de trois principes directeurs, soit le développement d'une supply chain locale de qualité, le développement d'activités à forte valeurajoutéeet le développement des talents et des compétences.



'Partageant une même vision de l'avenir aéronautique, Safran et l'Etat marocain écrivent une nouvelle page de leur collaboration stratégique. Cet accord cadre marque la continuité d'un partenariat fructueux centré sur le développement d'un écosystème industriel aéronautique robuste au Maroc' souligne Olivier Andriès, directeur général de Safran.





