Safran: signal de rupture en direction des 91,5E, au minimum

(CercleFinance.com) - Safran lâche -4% supplémentaires à 99,15E après -3% vendredi: le titre casse résolument la base d'un biseau délimité par 101,7 et 110,7E.

Cette cassure valide un potentiel de repli de -10E au minimum avec le retracement du plancher des 91,5E du 7 mars dernier puis du support des 84E du 2 octobre 2020.











Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -3.47%