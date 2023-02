Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : série d'échecs sous 132,5E, fléchit vers 129,8E information fournie par Cercle Finance • 14/02/2023 à 19:17









(CercleFinance.com) - Safran subit une série d'échecs sous 132,5E et fléchit vers 129,8E: le titre a failli balayer en quelques heures l'intégralité de son corridor de consolidation sommital (129,4/132,5).

Attention à un début d'épuisement de la dynamique haussière en cas de rupture des 129E : le cours pourrait venir refermer le 'gap' des 120,08E du 5 janvier (puis reprendre appui sur le palier des 120E).





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -2.11%