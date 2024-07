Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: sélectionné pour le projet 'X-66' de Boeing information fournie par Cercle Finance • 23/07/2024 à 15:33









(CercleFinance.com) - Safran a annoncé mardi avoir été sélectionné par Boeing afin de fournir un système de génération électrique destiné au démonstrateur de vol d'un projet conduit avec la NASA.



Ce programme baptisé 'X-66' et lancé dans le cadre d'un partenariat avec la NASA vise à développer les technologies nécessaires en vue de parvenir à des émissions de CO2 nulles dans le secteur de l'aviation commerciale.



Il s'appuie notamment sur un concept d'ailes fines censées améliorer l'efficacité énergétique et réduire les émissions des futurs monocouloirs.



Le système de génération électrique conçu par Safran doit se composer d'un générateur à fréquence variable et de son électronique de contrôle associée, adapté pour être intégré directement sur un moteur de Pratt & Whitney d'une puissance électrique supérieure à 100 kW.



Safran a également été chargé d'assurer le support des essais au sol et en vol, qui devraient débuter en 2028.



Toujours à l'occasion du salon de Farnborough, Safran a annoncé que le loueur danois Nordic Aviation Capital (NAC) lui avait passé une commande de dix moteurs Leap-1A pour équiper cinq appareils de la famille Airbus A321neo.



L'accord comprend des options pour deux A321neo supplémentaires eux aussi équipés de moteurs Leap.





Valeurs associées SAFRAN 204,70 EUR Euronext Paris +1,89%