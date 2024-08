Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: se renforce dans la propulsion de satellites aux USA information fournie par Cercle Finance • 06/08/2024 à 12:42









(CercleFinance.com) - Safran Electronics & Defense annonce renforcer sa production de systèmes de propulsion de satellites aux États-Unis afin de répondre à la demande croissante du secteur commercial et militaire.



Cette initiative stratégique soutiendra la croissance prévue du marché nord-américain des petits satellites, qui devrait atteindre plus de 5 milliards de dollars d'ici à 2030.



Safran précise que le système EPSX00 ' Made-in-the-USA ' sera fabriqué par Safran Electronics & Defense via sa filiale américaine, avec une première livraison au premier trimestre 2026.



En établissant une nouvelle unité de production dans le Colorado, Safran réaffirme sa position de fournisseur de confiance de solutions clés en main de propulsion de satellites pour les marchés américains et mondiaux.



' En ciblant la demande mondiale de propulsion électrique dans les petits satellites, nous relèverons le défi des réglementations internationales de plus en plus strictes en matière de durabilité et de résilience dans le monde entier', a commenté Jean-Marie Bétermier, directeur de la Global Business Unit Espace de Safran Electronics & Defense.





