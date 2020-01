Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : se rapproche des 145 E Cercle Finance • 23/01/2020 à 14:03









(CercleFinance.com) - Safran inscrit une nouvelle hausse de 2% à 143 E et se rapproche des 145E. Le franchissement du sommet du corridor 138/145E valide un nouvel objectif de 152E.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +1.53%