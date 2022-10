Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : se rapproche des 106 puis 112,5E information fournie par Cercle Finance • 17/10/2022 à 10:40









(CercleFinance.com) - Safran renoue avec les 104,5E et s'éloigne de la résistance des 99,5/100E qui coïncidait avec la résistance du 6 octobre et l'ex-plancher du 1er septembre.

Les résistances à la hausse vont se succéder rapidement puisqu'une première se présente vers 106E et la suivante vers 112,5E (ex-zénith du 13 août).





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +1.90%