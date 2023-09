Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : se hisse au-delà de 149E information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 15:25









(CercleFinance.com) - Safran se hisse au-delà de 149E et renoue avec les zénith des 10 et 31 août... mais le test crucial sera le test du zénith des 151,25E du 1er août (à l'ouverture) car le risque de double-top sera alors maximal.

Mais pas de risque de correction imminent tant que le support des 142E sera préservé (il s'agit de l'ex-résistance du 17 mai au 24 juillet).





