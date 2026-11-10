Safran se distingue en signant la plus forte hausse du CAC 40

Après 3,5% hier, le titre s'adjuge 3,8% en ce début d'après-midi, autour des 317 euros. Plus tôt dans la matinée, Bernstein avait confirmé sa note de "surperformance" sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 370 à 390 EUR. De quoi faire oublier la récente déconvenue entourant les résultats trimestriels de la firme tricolore.

Safran tente de reprendre des couleurs après avoir subi de violents dégagements. Le titre avait en effet perdu 10% en une séance le 23 octobre, tombant à 271 euros, après une publication trimestrielle laissant apparaître un net ralentissement de l'activité après-vente, l'une des activités phares de la firme.

Ce matin, Adrien Rabier, analyste en charge du dossier chez Bernstein, rapportait que l'augmentation des investissements de Safran, désormais prévus autour de 6% du chiffre d'affaires, constituait toutefois une bonne nouvelle compte tenu de la rentabilité élevée des capitaux investis. Le courtier considère que le marché a surtout sanctionné le calendrier de cette annonce et l'absence de précisions sur les perspectives de croissance et les retours attendus.

Selon Bernstein, ces investissements devraient principalement soutenir l'accélération des activités de défense, dont la croissance pourrait atteindre un rythme à deux chiffres jusqu'à la fin de la décennie, avec des marges plus élevées qu'auparavant.

Le bureau d'études relève ainsi ses prévisions pour les activités Equipements et Défense, désormais supérieures de 16% au consensus à l'horizon 2030. Il anticipe également un soutien à la montée en cadence des avions commerciaux, notamment des gros-porteurs d'Airbus et de Boeing.

L'analyste considère enfin que la hausse des investissements devrait se traduire par une croissance plus rapide, malgré une pression à court terme sur les flux de trésorerie disponibles.

Safran lance une solution de maintenance prédictive

Par ailleurs, Safran a annoncé aujourd'hui le lancement de FleetLife, un service de maintenance prédictive combinant analyse avancée des données et expertise technique pour surveiller l'état des équipements aéronautiques. Cette solution vise à mieux planifier les interventions et à limiter les opérations de maintenance non programmées.

Au cours des deux dernières années, le groupe a analysé plus de 600 000 vols d'une dizaine de compagnies exploitant des Airbus A380, A350 et A320neo. Avianca et SAS ont participé au développement et aux essais du service.

French bee et Air Caraïbes, filiales du groupe Dubreuil, ont signé un contrat pluriannuel avec Safran Landing Systems pour assurer la surveillance continue des systèmes et trains d'atterrissage de leur flotte commune de 13 Airbus A350. Le service est accessible depuis le portail clients sécurisé de Safran.