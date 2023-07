Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : sauve le support des 134,5E information fournie par Cercle Finance • 10/07/2023 à 14:59









(CercleFinance.com) - Safran sauve le support horizontal des 134,5E des 5 avril et 7 juin, mais aura du mal à ressortir par le haut du corridor de consolidation 144/134E.

Pour l'instant, le risque de baisse semble neutralisé.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +1.36%