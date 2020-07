Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : sauve encore le support des 87E Cercle Finance • 28/07/2020 à 15:57









(CercleFinance.com) - Safran sauve le support des 87E des 15 et 29 juin et repart à l'assaut des 90E pour se redonner un peu d'air. Le titre parvient à se maintenir au sein du corridor 97/87E mais la situation pourrait rapidement évoluer à la baisse, avec la possibilité du comblement du 'gap' des 80,36E du 25 mai.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +3.01%