Safran, Saint-Gobain, Sanofi... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Antin Infrastructures Partners

Au premier semestre, Antin Infrastructure Partner a enregistré un bénéfice net sous-jacent en progression de 1,5% à 61,7 millions d'euros. L'Ebitda sous-jacent affiche une hausse de 1,4% à 84 millions d'euros, faisant ressortir une marge de 57% contre 60% en 2022. Le chiffre d'affaires a augmenté de 6,4 % à 146,9 millions d'euros, avec des frais de gestion contractés à long terme représentant 97% du chiffre d'affaires total.

Damartex

Damartex conclut l'exercice 2023/24 en affichant une perte nette de 36 millions d'euros contre une perte nette de 32,6 millions d'euros sur l'exercice précédent. Les comptes du groupe ont été "impacté majoritairement par des évènements non récurrents que sont les opérations de cession d'Afibel et les restructurations engagées au sein du groupe ainsi que par les coûts d'intérêts liés au financement finalisé en août 2023".

Eurazeo

Le fonds Nov Santé Actions Non Cotées, géré par Eurazeo et lancé à l'initiative de France Assureurs et de la Caisse des Dépôts, a finalisé son second investissement en Growth Equity dans PanTera. Dans le cadre de cette levée de fonds de 93 millions d'euros, Eurazeo et Kurma Partners, sa filiale Venture santé, prennent une part minoritaire au capital de l'entreprise aux côtés d'EQT, chef de file de l'opération.

Fleury Michon

SAu premier semestre 2024, Fleury Michon affiche une décroissance de son chiffre d'affaires de 5,5% par rapport à la même période en 2023 à 399,10 millions d'euros. Ce recul provient principalement de l'activité GMS (grande distribution), lié à un effet de base de comparaison sur le semestre et un contexte inédit de déconsommation avec une orientation des consommateurs vers les produits d'entrée de gamme. Les activités de catering aérien connaissent en revanche une croissance significative.

Highco

La société spécialisée en data marketing et communication présentera ses résultats du premier semestre.

Implanet

Au 30 juin 2024, Implanet disposait d'une trésorerie de 1,14 million d'euros : cette medtech fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique estime être en mesure de couvrir les besoins de financements de ses opérations pour les douze prochains mois. La perte nette a été réduite de 27% au cours du 1er semestre à 1,65 million d'euros malgré un chiffre d'affaires en recul de 4% à 4,11 millions d'euros. La perte opérationnelle s'est creusée de 5% à 2,32 millions d'euros.

Jacquet Metals

Le spécialiste de la distribution de métaux spéciaux indiquera ses résultats du premier semestre.

Lanson BCC

Le groupe mondial de champagne dévoilera ses résultats du premier semestre.

LDC

L'assemblée générale des actionnaires de LDC du 22 août 2024 a décidé de diviser par deux la valeur nominale de l'action. Le directoire, sur délégation de l'assemblée, a fixé au 30 septembre 2024 la date à laquelle la division du nominal sera effective. Cette opération rendra l'action LDC plus accessible notamment aux actionnaires individuels et devrait permettre d'accroître la liquidité du titre. Le 30 septembre 2024, pour toute action de 0,40 euro de valeur nominale détenue à cette date, les actionnaires recevront en échange deux actions de 0,20 euro de valeur nominale.

Neoen

Neoen, producteur indépendant d'énergie renouvelable, a remporté deux projets d'une capacité totale d'environ 170 MWc dans le quatrième appel d'offres gouvernemental RESS 4. Il s'agit de Johnstown North Solar dans le comté de Wicklow (29 MWc) et Garr Solar dans le comté de Offaly (141 MWc). Les mises en service des deux centrales sont respectivement prévues en 2027 et 2028. Neoen s'engage par ailleurs auprès des communautés en finançant un programme de soutien aux initiatives locales.

Neurones

Le groupe de conseil en management et de services numériques communiquera ses résultats du premier semestre.

Orange

Orange a emprunté sur le marché obligataire 600 millions d'euros à 10,3 ans avec un coupon de 3,250%. " Grâce à cette émission, Orange poursuit la politique de gestion prudente et active de son bilan ", a précisé l'opérateur télécoms.

Partouche

Le groupe Partouche annonce un chiffre d'affaires satisfaisant" au 3ème trimestre malgré un contexte morose en France, à 106,8 millions d'euros (+1,6 %). Le spécialiste des casinos précise que la croissance du produit brut des jeux (PBJ, +0,4 % à 179,5 millions d'euros, contre 178,7 millions d'euros un an plus tôt) a été essentiellement tirée par l'international. En France, le groupe invoque le " contexte général morose et attentiste de début d'été "" qui a légèrement pesé sur la fréquentation (-0,6 %) avec une baisse des jeux traditionnels et une croissance des formes électroniques de jeux.

Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme livrera ses résultats du premier semestre.

Safran

Safran Aircraft Engines a annoncé le projet d'acquisition de la société CRT (Component Repair Technologies), acteur mondial de la réparation de pièces de moteurs aéronautiques basé à Mentor (Ohio, Etats-Unis). Ces nouvelles capacités permettront de renforcer le réseau mondial de maintenance et réparation (MRO) de Safran Aircraft Engines sur le continent américain. La finalisation de ce projet d'acquisition demeure par ailleurs soumise à l'obtention des autorisations réglementaires et aux autres conditions usuelles. Elle devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2024.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a annoncé être entré en négociations exclusives pour la cession au fonds d'investissement institutionnel français Aldebaran, avec une participation minoritaire de la Banque Publique d'Investissement Bpifrance, de PAM Building, sa filiale dédiée à la production de solutions d'évacuations sanitaires et pluviales pour les bâtiments. "Ce projet de cession s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du groupe, en ligne avec les objectifs du plan Grow & Impact", explique le spécialiste des matériaux de construction.

Sanofi

Sanofi annonce que Dupixent (dupilumab) a satisfait au critère d'évaluation primaire et aux principaux critères secondaires d'une étude confirmatoire de phase III ayant porté sur le traitement expérimental de patients présentant une urticaire chronique spontanée (UCS) non contrôlée, n'ayant jamais été traités par un médicament biologique et sous traitement de fond par antihistaminiques.

Sanofi annonce qu'une étude pivot sur le Dupixent (dupilumab) dans la pemphigoïde bulleuse (PB) a satisfait aux critères d'évaluation principaux et à tous les critères d'évaluation secondaires clés évaluant son utilisation expérimentale chez les adultes atteints d'une maladie modérée à sévère. Dans l'étude, cinq fois plus de patients sous Dupixent ont obtenu une rémission durable de la maladie que les patients sous placebo. S'il est approuvé, Dupixent sera le premier et le seul médicament ciblé pour traiter la PB, aux États-Unis et dans l'Union européenne.

Spineguard

La medtech spécialiste du guidage chirurgical pour le placement d'implants osseux présentera ses résultats du premier semestre.