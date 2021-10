Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : s'intéresse au carburant d'aviation durable information fournie par Cercle Finance • 29/10/2021 à 17:49









(CercleFinance.com) - Safran, Dassault Aviation, Airbus, l'ONERA et le Ministère des Transports ont lancé la première étude en vol d'un avion monocouloir fonctionnant au carburant d'aviation durable (SAF) non mélangé. Ainsi, à l'occasion d'un vol d'essai organisé hier en région toulousaine, un Airbus A319neo équipé de moteurs CFM LEAP-1A a fonctionné avec 100% de SAF. Les premiers résultats des essais au sol et en vol sont attendus en 2022, précise le communiqué de Dassault Aviation. Le SAF est fourni par Total Energies et fabriqué à partir d'esters hydro-traités et d'acides gras (HEFA), qui se composent principalement d'huiles de cuisson usagées.

