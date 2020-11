Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : s'envole vers 120E, en direction des 121,5E Cercle Finance • 10/11/2020 à 10:34









(CercleFinance.com) - Safran s'envole vers 120E, comble le 'gap' des 114,7E du 06/03 et devrait bientôt refermer le 'gap' des 121,45E du 5 mars, lequel coïncide avec le zénith des 121,5E du 27/09/2018 et l'ex-plancher du 7 août 2019.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +4.38%