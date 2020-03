Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : ricoche sous 69,5E, re-teste les 60E Cercle Finance • 23/03/2020 à 14:54









(CercleFinance.com) - Safran a repris +35% sur son nouveau plancher historique des 51E (test de 69,5E) mais il retombe dans la foulée sur le principal support long terme qui se situe vers 60E (il fut inscrit début novembre 2016). En cas de rebond après le second test d'un palier de soutien majeur, le prochain objectif serait le comblement du 'gap' des 82,44E du 13 mars dernier

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -12.24%