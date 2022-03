Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: ricoche sous 108E, rechute vers 103,2E information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 10:10









(CercleFinance.com) - Safran ricoche par 3 fois sous 108E (14, 16 et 17 mars), et rechute vers 103,2E.

Le principal support court terme se situe vers 98,5E, l'ex-plancher des 3 et 15 décembre dernier.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -2.63%