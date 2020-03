Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : retrait des objectifs 2020 et dividende annulé Cercle Finance • 27/03/2020 à 07:10









(CercleFinance.com) - Safran annonce une série de mesures pour s'adapter à la crise actuelle, dont un retrait de ses objectifs 2020, l'annulation de la proposition de versement du dividende 2019 pour un milliard d'euros et une nouvelle ligne de crédit de trois milliards. Alors que les usines chinoises sont déjà totalement opérationnelles et les sites européens redémarrent progressivement, les actions mises en place par le groupe en réponse à l'arrêt par Boeing de la chaîne d'assemblage du Boeing 737MAX sont amplifiées. D'importantes mesures sont mises en oeuvre comme une pause dans les investissements, la définition de nouveaux objectifs pour la R&D et la baisse des coûts. Safran utilisera également les dispositifs publics comme le recours à l'activité à temps partiel.

