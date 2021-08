Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : retour au contact des 113E information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 10:56









(CercleFinance.com) - Safran revient au contact des 113E du 29 juillet, au-delà desquels il pourrait se diriger vers la résistance des 118,5E. Les prochains objectifs des 120,2E du 5 juillet, puis du zénith des 127E du 25 juin, pourraient ensuite entrer en ligne de mire.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +2.32%