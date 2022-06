Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: retombe sous 93,5E information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 12:35









(CercleFinance.com) - Safran retombe sous 93,5E après le test d'une résistance oblique baissière qui gravite vers 95,2E.

La base du canal de consolidation inauguré sous 127E se situe vers 85,5E, le principal support horizontal moyen terme (du 1/10/2020) se situe à 84E.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -0.99%