(CercleFinance.com) - Safran retombe sous 78E, son plancher des 4, 6 et 7 mai et pourrait venir rapidement menacer le support des 74E des 15 puis 20 et 21 avril. Le plancher suivant ne se dessinerait pas avant 63E, niveau support testé le 3 avril.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -4.49%