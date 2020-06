Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : résistance oblique baissière vers 93E Cercle Finance • 30/06/2020 à 09:53









(CercleFinance.com) - Safran se rapproche d'une résistance oblique baissière qui gravite vers 93E (issue du récent zénith des 103E du 9 juin). Le titre demeure pour l'instant prisonnier d'un triangle de base 87E. En cas d'enfoncement, Safran s'en irait refermer le 'gap' des 80,36E du 25 mai avant se revenir s'appuyer sur 73E.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +1.30%