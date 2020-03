Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : reprend +20% à 70,9E Cercle Finance • 24/03/2020 à 14:06









(CercleFinance.com) - Le temps des rebonds spectaculaires vient de démarrer, Safran reprend +20% à 70,9E: le franchissement des 70E (ex résistance majeure de mi-octobre 2015) validerait un rallye en direction ds 82E (ex-support du 26 mars 2018) puis du 'gap' des 82,44E du 13 mars situé dans la même zone.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +14.69%