Safran : repasse le cap des 120E, peut viser 125E.

(CercleFinance.com) - Safran repasse le cap des 120E, le dernier palier de résistance avant un retracement du zénith annuel des 125E (testé le 25/11/2020 puis les 8 et 16 mars 2021). Au-delà du corridor 114/125E, Safran devrait fuser en direction de 134/135E (ex-plancher du 8 janvier 2020).

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +3.42%