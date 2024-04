Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran : repart à l'assaut du record des 211E information fournie par Cercle Finance • 15/04/2024 à 11:14









(CercleFinance.com) - Safran se hisse déjà au contact des 210,5E et repart à l'assaut du zénith historique des 211E du 26 mars dernier : au-delà, le titre pourrait se hisser vers un nouveau record de 217/217,5E (+50% depuis le plancher des 144,9E du 26/10/2023 et test de la grande résistance oblique moyen terme).





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +1.26%