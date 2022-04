Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : repart à l'assaut des 110E information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 14:39









(CercleFinance.com) - Safran qui refranchit en force les 108E repart à l'assaut de la résistance oblique baissière des 110E.

En cas de franchissement, le titre s'ouvrirait le chemin des 116E du 16 février puis du comblement du 'gap' des 119,36E du 16/11/2021.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +4.25%