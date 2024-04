Safran renouvelle son contrat avec la Garde côtière des États-Unis

(AOF) - Safran Helicopter Engines a renouvelé son contrat avec la Garde côtière des États-Unis (U.S. Coast Guard) pour le support des moteurs Arriel équipant leurs hélicoptères MH-65. Ce nouveau contrat de 5 ans permettra d'assurer le support en service et le MRO (maintenance, réparation et révision) de plus de 240 moteurs Arriel 2C2-CG, au travers d’un contrat à l’heure de vol SBH (Support-By-the-Hour). Les hélicoptères MH-65 sont équipés depuis 2003 de deux moteurs Arriel 2C2-CG. Ils sont utilisés quotidiennement pour des missions de sauvetage en mer sur courte distance (Short Range Recovery).

Équipée de moteurs Safran, cette flotte a accumulé plus de 1,7 million d'heures de vol.

Le support en service de ces moteurs continuera d'être réalisé par Safran Helicopter Engines USA à Grand Prairie, Texas, qui assure le support de plus de 400 clients aux Etats-Unis et d'une flotte totale de 3 200 moteurs.

