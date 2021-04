Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : renoue avec les 120E, vers un re-test des 126E Cercle Finance • 01/04/2021 à 17:49









(CercleFinance.com) - Safran renoue avec les 120E et ne rencontrera plus guère d'obstacle avant le retracement des 125,55 ou 126E des 8 et 9 mars. Une étape décisive serait franchie au-delà de 126E avec un objectif de 136,45E , l'ex-plancher du 6 janvier 2020.

