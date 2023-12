Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: renforce l'accord avec IndustriALL autour de la RSE information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 17:01









(CercleFinance.com) - Safran a annoncé aujourd'hui avoir renouvelé et renforcé son accord-cadre mondial (GFA) sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) avec la fédération syndicale mondiale IndustriALL Global Union.



Ce nouvel accord s'applique pour toutes les sociétés dans tous les pays où le Groupe est présent, englobe les relations avec les fournisseurs en prenant en compte les évolutions sociétales et environnementales de ces dernières années, dans le respect des différences culturelles, sociales, et économiques.



'Safran renouvelle avec IndustriALL Global Union cet accord qui reflète notre engagement continu envers des conditions de travail justes, la diversité, l'égalité et des pratiques commerciales éthiques', a indiqué Olivier Andriès, Directeur général de Safran





'Avec cet accord, nous espérons travailler en collaboration avec Safran pour améliorer les conditions de travail dans l'intérêt mutuel des deux parties', ajoute le secrétaire général d'IndustriALL, Atle Høie.







