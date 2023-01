Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: remporte un marché auprès de l'armée française information fournie par Cercle Finance • 19/01/2023 à 18:22









(CercleFinance.com) - Le GME (Groupement Momentané d'Entreprises), regroupant NSE, Safran Electronics & Defense, Sofema et Thales, a remporté le marché MERCURE de la SIMMT (Structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres), annonce NSE.



D'une valeur maximum de près de 300 millions d'euros HT sur une durée de 7 ans, ce marché permettra au Ministère des Armées de répondre aux problématiques de gestion de la grande diversité de ses besoins en matière d'équipements des forces armées et de la nécessité de procéder à l'acquisition de matériels de manière réactive et flexible.



'La solution apportée par le GME coordonné par NSE répond pleinement à ces enjeux, en agrégeant des expertises fortes et reconnues de fabricants et distributeurs français leaders dans leur secteur', assure le communiqué de NSE.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -1.61%