Safran: remporte un Crystal Cabin Award pour son 'CUBE'

(CercleFinance.com) - Safran fait savoir que ses innovations ont été reconnues par un Crystal Cabin Award dans la catégorie 'Cabin systems' pour le 'CUBE' développé par Safran Cabin.



Le 'CUBE' est un système d'élimination des déchets de cuisine à bord des avions qui permet de gagner de la place et d'assurer un environnement propre pour l'équipage.



Contrairement aux unités d'élimination des déchets de cuisine conventionnelles, le 'CUBE' réduit la consommation d'eau de 30 %. De plus, il dispose d'un système de lumière UV qui aide à éliminer les odeurs et à prévenir le développement des bactéries.





