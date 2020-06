Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : remonte vers 97,5E, à l'assaut des 103E Cercle Finance • 17/06/2020 à 14:13









(CercleFinance.com) - Safran poursuit le rebond amorcé sur 86,3E et remonte vers 97,5E: le titre repart à l'assaut des 103E, l'ex-'gap' du 11 mars et le zénith inscrit au 'fixing' d'ouverture le 9 juin. Au-delà, le titre pourrait viser le comblement du 'gap' des 121,45E du 5 mars (et ex-plancher du 28 février).

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +3.36%