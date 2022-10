Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: relèvement de perspectives annuelles information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 07:23









(CercleFinance.com) - Safran indique relever ses perspectives de chiffre d'affaires et de cash-flow libre pour l'ensemble de 2022, visant désormais un chiffre d'affaires autour de 19 milliards d'euros et une génération de cash-flow libre supérieure à 2,4 milliards.



Le groupe de hautes technologies justifie ce relèvement par une forte croissance des services et de nouvelles hypothèses de change. Sa marge opérationnelle courante est attendue autour de 12,6% au nouveau taux de change spot euro-dollar.



En données ajustées, le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2022 a progressé de 29,9% à 4,85 milliards d'euros, dont une progression de 17,9% sur une base organique tirée par les activités propulsion (+25,9%) et aircraft interiors (+22,1%).





