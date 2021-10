Safran relève son objectif de génération de cash flow libre

(AOF) - Safran progresse ce matin de 3,63% à 118,22 euros sur la place de Paris. L'équipementier pour l'aérospatiale et la défense a relevé son objectif 2021 de génération de cash-flow libre à 1,5 milliard d’euros, contre « supérieure au niveau de 2020 » précédemment, grâce aux acomptes supplémentaires au titre des contrats export de Rafale et à une contribution positive du besoin en fonds de roulement.

En parallèle, le groupe a confirmé ses autres objectifs. Safran table sur une décroissance organique du chiffre d'affaires ajusté de 2 % à 4 % et une progression de la marge opérationnelle courante ajustée supérieure à 100 points de base, soit au moins 300 points de base d'amélioration par rapport au deuxième semestre 2020.

Ces perspectives s'appuient sur un certain nombre d'hypothèses, notamment celle relative aux activités de services pour moteurs civils qui reposent sur une nouvelle progression au 4e trimestre et celle relative au nombre de livraisons de LEAP, qui devrait s'élever à environ 900 moteurs (précédemment " plus de 800 ").

"Le chiffre d'affaires de Safran au 3e trimestre confirme le renforcement de la reprise mois après mois, ce qui nous rend optimistes pour l'avenir. Nous gérons la reprise de l'activité avec efficacité que ce soit en termes de contrôle des coûts, de chaîne d'approvisionnement et de stocks, ce qui permettra à Safran de sortir renforcé de cette crise ", a commenté Olivier Andriès, le directeur général de Safran.

En données ajustées, présentation privilégiée par Safran, le chiffre d'affaires a atteint 3, 73 milliards d'euros au troisième trimestre 2021, en progression de 10,4 % en données publiées sur un an et de 11,6% en organique.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires ressort à 10, 61 milliards d'euros, en baisse de 12,7 % sur une base publiée et de -9,3 % sur une base organique.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le long chemin de l'avion du futur

Le commissaire européen Thierry Breton veut lancer une alliance pour " l'aviation zéro émission ", afin de préparer les investissements nécessaires, identifier les éventuels obstacles et favoriser les partenariats public-privé. Cette alliance s'inscrirait dans la feuille de route européenne " Destination 2050 ", avec notamment l'engagement de réduire de 50% les émissions de CO2 du transport aérien. Le lancement par Airbus d'un premier avion de ligne " zéro émission " dès 2035 en sera l'un des projets phares. Un cadre clair pour l'utilisation d'avions commerciaux fonctionnant avec 100% de carburants issus de la biomasse, dit biofuel, ou à l'hydrogène doit être établi. D'après l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), les appareils ne sont pour le moment certifiés que pour voler avec 50 % de biofuel.