 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 353,67
+1,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Safran relève ses prévisions après un solide troisième trimestre pour les services liés aux moteurs à réaction
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 07:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe aéronautique français Safran SAF.PA a relevé vendredi ses prévisions pour l'ensemble de l'année en affichant un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre, tiré par sa principale division de moteurs à réaction.

La société, qui coproduit les moteurs LEAP avec GE Aerospace

GE.N par le biais de leur entreprise CFM, a déclaré qu'elle avait réalisé un "fort rattrapage" des retards de livraison au cours du trimestre, expédiant plus de marchandises que lors de tout trimestre précédent.

Safran a déclaré que son chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 18,3 % pour atteindre 7,85 milliards d'euros (9,15 milliards de dollars). Le chiffre d'affaires de la propulsion a augmenté de 25,6 %, tandis que celui de l'après-vente, ou des services, a progressé de 21,1 %.

Les services pour les moteurs civils ont augmenté de 24,2 % en dollars.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires trimestriel de 7,59 milliards d'euros, selon un consensus compilé par la société.

Les fabricants de moteurs ont enregistré une forte demande de pièces détachées et de pièces de rechange car les compagnies aériennes font voler plus longtemps des avions plus anciens, en partie à cause de l'encombrement des centres de maintenance et des retards de livraison d'Airbus AIR.PA et de Boeing BA.N .

Safran a indiqué qu'il relevait sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année entre 11 % et 13 %, contre une prévision précédente d'une "fourchette basse". Une version française de son communiqué de résultats a précisé que la prévision était auparavant de 10 % à 12 %.

L'entreprise a également relevé sa prévision de résultat d'exploitation de 5,0 à 5,1 milliards d'euros à 5,1 à 5,2 milliards d'euros et sa prévision de flux de trésorerie disponible de 3,4 à 3,6 milliards d'euros à 3,5 à 3,7 milliards d'euros.

Tous les objectifs tiennent désormais compte de l'impact des tarifs douaniers.

Safran a suivi GE Aerospace en relevant ses prévisions de croissance pour 2025 pour les livraisons de LEAP à plus de 20 %, contre une précédente fourchette de 15 % à 20 %. (1 $ = 0,8575 euros)

Valeurs associées

AIRBUS
207,250 EUR Euronext Paris +0,70%
BOEING CO
217,700 USD NYSE +0,51%
GE AEROSPACE
306,390 USD NYSE +2,88%
SAFRAN
307,800 EUR Euronext Paris +1,22%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • DASSAULT SYSTEMES SA : Une consolidation vers les supports est probable
    DASSAULT SYSTEMES SA : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 24.10.2025 07:07 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • Sommet des dirigeants de l'Union européenne à Bruxelles
    Macron note des avancées positives sur l'accord UE-Mercosur
    information fournie par Reuters 24.10.2025 06:57 

    Emmanuel Macron a déclaré jeudi soir à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles qu'il était prématuré pour la France de se prononcer définitivement sur l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, tout en soulignant que des pas étaient effectués ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 24.10.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe : * ACCOR ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 23/10/2025
    Top 5 IA du 23/10/2025
    information fournie par Libertify 24.10.2025 05:00 

    Au programme ce matin : Dassault Systèmes , Getlink , Home Depot, Ipsos , Sodexo . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank