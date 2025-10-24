Safran relève ses prévisions après un solide troisième trimestre pour les services liés aux moteurs à réaction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe aéronautique français Safran SAF.PA a relevé vendredi ses prévisions pour l'ensemble de l'année en affichant un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au troisième trimestre, tiré par sa principale division de moteurs à réaction.

La société, qui coproduit les moteurs LEAP avec GE Aerospace

GE.N par le biais de leur entreprise CFM, a déclaré qu'elle avait réalisé un "fort rattrapage" des retards de livraison au cours du trimestre, expédiant plus de marchandises que lors de tout trimestre précédent.

Safran a déclaré que son chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 18,3 % pour atteindre 7,85 milliards d'euros (9,15 milliards de dollars). Le chiffre d'affaires de la propulsion a augmenté de 25,6 %, tandis que celui de l'après-vente, ou des services, a progressé de 21,1 %.

Les services pour les moteurs civils ont augmenté de 24,2 % en dollars.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires trimestriel de 7,59 milliards d'euros, selon un consensus compilé par la société.

Les fabricants de moteurs ont enregistré une forte demande de pièces détachées et de pièces de rechange car les compagnies aériennes font voler plus longtemps des avions plus anciens, en partie à cause de l'encombrement des centres de maintenance et des retards de livraison d'Airbus AIR.PA et de Boeing BA.N .

Safran a indiqué qu'il relevait sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année entre 11 % et 13 %, contre une prévision précédente d'une "fourchette basse". Une version française de son communiqué de résultats a précisé que la prévision était auparavant de 10 % à 12 %.

L'entreprise a également relevé sa prévision de résultat d'exploitation de 5,0 à 5,1 milliards d'euros à 5,1 à 5,2 milliards d'euros et sa prévision de flux de trésorerie disponible de 3,4 à 3,6 milliards d'euros à 3,5 à 3,7 milliards d'euros.

Tous les objectifs tiennent désormais compte de l'impact des tarifs douaniers.

Safran a suivi GE Aerospace en relevant ses prévisions de croissance pour 2025 pour les livraisons de LEAP à plus de 20 %, contre une précédente fourchette de 15 % à 20 %. (1 $ = 0,8575 euros)