Safran relève ses perspectives 2025, ventes du T3 en hausse de 18,5%
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 07:00

Le groupe aéronautique et de défense français Safran SAF.PA a relevé vendredi ses perspectives pour 2025 et fait état de ventes en hausse organique de 18,5% pour le troisième trimestre 2025, tirées entre autres par ses moteurs Leap.

Safran a déclaré viser désormais une croissance de ses ventes comprise entre 11% et 13% pour 2025, davantage que les 10% à 12% visés jusque-là, ainsi qu'un résultat opérationnel courant situé autour de 5,1-5,2 milliards d'euros et un cash-flow libre autour de 3,5-3,7 milliards d'euros.

Ces perspectives "intègrent désormais l'impact net attendu des droits de douanes", précise le groupe français.

Il s'agit de la troisième fois de l'année que Safran révise ses perspectives pour 2025 à la hausse.

L'augmentation des prévisions repose notamment sur des hypothèses de livraisons de moteurs LEAP et de ventes de services encore plus importantes qu'anticipé précédemment, Safran estimant atteindre des hausses respectives en 2025 comme supérieure à 20% par rapport à 2024, contre entre 15% et 20% précédemment, et entre 21% et 26% contre entre 15% et 19% précédemment.

Le groupe dirigé par Olivier Andriès a indiqué prévoir un impact net des droits de douane sur son résultat opérationnel courant compris entre 100 et 150 millions d'euros.

Safran s'est réjoui dans un communiqué vendredi de la "solide performance de l'après-vente pour moteurs civils" et des "livraisons records" de ses moteurs Leap, qui équipent certains modèles d'Airbus, de Boeing ainsi que certains appareils de l'avionneur chinois Comac.

Son chiffre d'affaires total a atteint 7,85 milliards d'euros au troisième trimestre de 2025, tiré notamment par sa principale division dédiée aux activités de propulsion, avec 4,04 milliards de ventes sur cette période, en hausse organique de 25,6%, tandis que sa seconde principale branche, "Equipements et défense", a généré des ventes de 3,0 milliards d'euros en hausse organique de 11,7%.

Ces ventes s'avèrent donc supérieures à un consensus publié par Safran sur son site, dans lequel les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 7,59 milliards d'euros pour le troisième trimestre.

(Rédigé par Florence Loève, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SAFRAN
307,800 EUR Euronext Paris +1,22%
