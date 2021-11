Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : refranchit les 120E, les 126,4E à portée information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 16:23









(CercleFinance.com) - Safran efface la résistance des 117,8E et refranchit les 120E : le titre s'ouvre le chemin des 126,4E, le zénith du 24 juin dernier, il restera ensuite à s'attaquer à l'ex résistance des 127,15E du 3 mars, puis au 'gap' des 143,05E du 21/02/2020

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +5.03%