(CercleFinance.com) - Safran refranchit 147E et se dirige vers le retest des 150E, le zénith historique testé à de multiples reprises du 15 au 27 novembre. Après une consolidation vers 136E en début d'année, Safran pourrait s'élancer en direction des 164E lors d'un prochain rallye haussier... si le titre échappe au double-top sous 150E

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +3.49%