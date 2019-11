SAFRAN reçoit la certification EASA pour le moteur d'hélicoptère Ardiden 1U

(AOF) - Safran Helicopter Engines a reçu de l'EASA le certificat de type de l'Ardiden 1U, qui motorise l'hélicoptère indien LUH (Light Utility Helicopter). Le LUH est un nouvel hélicoptère monomoteur et multi-missions de 3 tonnes, développé par Hindustan Aeronautics (HAL). Il a réalisé son premier vol en septembre 2016. Depuis le premier essai au banc en 2015, l'Ardiden 1U a accumulé plus de 1 000 heures de fonctionnement, au banc et en vol, pour des essais de maturation et de certification.

" Cette certification est une étape très importante pour le programme Ardiden 1 et pour notre partenariat avec HAL ", a commenté Benoit Gadefait, Chef des Programmes de moteurs pour hélicoptères medium chez Safran Helicopter Engines.