Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : rechute sous 110E, surveiller 109,5E information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 15:38









(CercleFinance.com) - Alors que le trafic aérien replonge de -30 à -40% en Asie (résurgence du Covid en Chine, tous les pays limitrophes remettent en vigueur des restrictions), le secteur aérien est impacté et Safran rechute sous 110E : le titre revient tutoyer le double support des 109,5E dont la cassure déclencherait une glissade vers 103E (support du 1er février) puis 100,35E ('gap' de rupture à la hausse du 6/11/2020.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -2.40%