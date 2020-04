Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : rechute de plus de 5% vers 75,2E Cercle Finance • 14/04/2020 à 11:21









(CercleFinance.com) - Safran rechute de plus de 5% vers 75,2E : une reprise d'appui potentielle sur 73E pourrait permettre une ascension ultérieure au-delà de 92E (résistance du 26/03), en direction du 'gap' des 102,2E du 11 mars

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -4.25%