Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : rechute de de -2% sous les 104E information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 10:58









(CercleFinance.com) - Safran rechute de -2% sous les 104E, c'est à dire le plancher du 20 août: gare à la cassure des 103E, c'est à dire le plancher de début février dernier. Le titre risquerait alors de rejoindre la zone des 85E de début octobre 2020.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -1.77%